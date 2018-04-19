Россияне забросили семь шайб в ворота Франции в матче юниорского чемпионата мира
Сборная России разгромила национальную команду Франции в первом матче молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 7:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Семен Кизимов, Руслан Исхаков, Егор Замула, Кирилл Марченко, Владислав Михайлов, Дмитрий Завгородний и Иван Морозов.
За французскую команду единственным голом отметился Пьеррик Дюбе.
U18 ЧМ-2018
Россия — Франция — 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)
1:0 — Кизимов (Жабреев, Романов) — 06:06 (5x4),
2:0 — Исхаков (Марченко, Морозов) — 08:09,
3:0 — Замула (Подколзин, Михайлов) — 13:28,
4:0 — Марченко (Галенюк) — 13:52,
5:0 — Михайлов (Охотюк, Подколзин) — 33:01,
6:0 — Завгородний (Галенюк, Исхаков) — 34:05,
7:0 — Морозов (Марченко) — 47:01 (4x5),
7:1 — Дюбе (Брюше, Каттрон) — 58:05 (5x4)