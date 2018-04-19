Российский хоккеист признан второй звездой дня в НХЛ
Российский хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.
В четвертом матче серии первого раунда плей-офф против «Нью-Джерси» Кучеров забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.
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Встреча завершилась со счетом 3:1. С таким же результатом «Тампа» лидирует в серии до четырех побед.
Первой звездой дня стал нападающий «Анахайма» Томаш Гертл, третьей — Сидни Кросби из «Питтсбурга».