ЦСКА обыграл «Ак Барс» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Московский ЦСКА на своем льду обыграл казанский «Ак Барс» в рамках третьего матча финала хоккейного Кубка Гагарина. Об этом сообщает ТАСС.
Счет в матче открыл Кирилл Петров на 14-й минуте встречи. Спустя две минуты Антон Ландер смог отыграть одну шайбу.
Еще через две минуты Станислав Галиев увеличил преимущество «Ак Барса». На 38-й минуте форварду ЦСКА Грегу Скотту удалось сравнять счет.
В добавленное время Петров забил победную для ЦСКА шайбу, оформив дубль.
КХЛ — плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
ЦСКА (Москва) — Ак Барс (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Петров (Григоренко, Попов) – 14:03 (5x5),
1:1 – Ландер (Манухов, Секач) – 16:37 (5x5),
1:2 – Галиев (Ткачев) – 18:12 (5x4),
2:2 – Скотт (Жарков, Марченко) – 38:21 (5x5),
3:2 – Петров – 72:25 (5x5)
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.