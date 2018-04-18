ЦСКА обыграл «Ак Барс» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА на своем льду обыграл казанский «Ак Барс» в рамках третьего матча финала хоккейного Кубка Гагарина. Об этом сообщает ТАСС.

Счет в матче открыл Кирилл Петров на 14-й минуте встречи. Спустя две минуты Антон Ландер смог отыграть одну шайбу.

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Еще через две минуты Станислав Галиев увеличил преимущество «Ак Барса». На 38-й минуте форварду ЦСКА Грегу Скотту удалось сравнять счет.

В добавленное время Петров забил победную для ЦСКА шайбу, оформив дубль.

КХЛ — плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч

ЦСКА (Москва) — Ак Барс (Казань) — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Петров (Григоренко, Попов) – 14:03 (5x5),

1:1 – Ландер (Манухов, Секач) – 16:37 (5x5),

1:2 – Галиев (Ткачев) – 18:12 (5x4),

2:2 – Скотт (Жарков, Марченко) – 38:21 (5x5),

3:2 – Петров – 72:25 (5x5)

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.