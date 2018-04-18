«Тосно» обыграл «Спартак» в серии пенальти и вышел в финал Кубка России

Московский «Спартак» на домашнем поле уступил «Тосно» в рамках матча 1/2 финала Кубка России по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 62-й минуте открыл нападающий в составе хозяев Зе Луиш. Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин смог сравнять счет в концовке матча и перевести игру в дополнительное время.

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По результатам серии пенальти победителем в матче стал «Тосно» со счетом 5:4.

Кубок России. 1/2 финала

Спартак (Москва) — Тосно (Санкт-Петербург) — 1 : 2 (4:5)

Голы: 1:0 – Зе Луиш – 62, 1:1 – Галиулин – 89

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.