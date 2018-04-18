«Авангард» обыграл «Шинник» и стал первым финалистом Кубка России
Курский «Авангард» обыграл ярославский «Шинник» со счетом 1:0 и вышел в финал футбольного Кубка России. Об этом сообщает «Советский спорт».
Единственный гол в матче на 78-й минуте удалось забить Игорю Кирееву.
Таким образом, «Авангард» стал первым финалистом Кубка России.
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Второй финалист определится по итогам матча «Спартак» — «Тосно».
Кубок России. 1/2 финала
Авангард К (Курск) — Шинник (Ярославль) — 1:0
Голы: 1:0 – Киреев – 78
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.