Скончался самый долговременный чемпион в истории WWE

Скончался итало-американский профессиональный рестлер Бруно Саммартино, который известен, как самый долговременный чемпион в истории WWE. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, бывший рестлер скончался 18 апреля 2018 года в возрасте 82 года, причина смерти не установлена.

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Саммартино также был известен самым длительным обладанием титула WWWF Championship в истории рестлинга. В 2013 году он был введен в Зал Славы WWE вместе с американским бодибилдером и актером Арнольдом Шверценеггером.

Ранее бывший футболист «Торино» Сауро Тома скончался на 93-м году жизни.