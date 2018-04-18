Василевский претендует на приз лучшему вратарю НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский номинирован на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по тогам регулярного чемпионата, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы НХЛ, претендентами на награду также являются вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне и американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс».

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Василевский провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в текущем сезоне и одержал 44 победы, что является клубным рекордом. В «регулярке» 23-летний россиянин делит первое место с Ринне по количеству матчей на ноль — по восемь. В среднем Василевский пропустил 2,62 шайбы за матч и отразил 1908 бросков по своим воротам.

Вручение приза произойдет в ночь на 21 июня на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.