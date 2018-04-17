«Барселона» упустила победу над «Сельтой» и продлила серию без поражений

«Барселона» упустила победу над «Сельтой» из Виго в матче 33-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Хонни и Яго Аспас. У гостей мячи забили Усман Дембеле и Пако Алькасе.

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На 71-й минут полузащитник каталонского клуба Серхи Роберто получил красную карточку.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. Кроме того, «сине-гранатовые» продлили свою рекордную беспроигрышную серию, которая насчитывает уже 40 матчей. В активе клуба 83 очка. «Сельта» (44) располагается на девятой строчке.

Футбол. Чемпионат Испании. 33-й тур

«Сельта» (Виго) — «Барселона» (Барселона) — 2:2

Голы: 0:1 — Дембеле, 36; 1:1 — Хонни, 45; 1:2 — Алькасер, 64; 2:2 — Аспас, 82