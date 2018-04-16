«Ак Барс» удвоил преимущество над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА во втором матче финальной серии Кубка Гагарина, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джастин Азеведу и Роб Клинкхаммер. У гостей шайбу забросил Богдан Киселевич.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Общий счет в серии стал 2-0 в пользу чемпиона Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Следующая встреча между ЦСКА и «Ак Барсом» пройдет 18 апреля в Москве.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 2-й матч

«Ак Барс» (Россия, Казань) — ЦСКА (Россия, Москва) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

1:0 — Азеведу (Зарипов) — 10:08 (5x3);

1:1 — Киселевич (Скотт, Попов) — 19:16 (5x4);

2:1 — Клинкхаммер (Охтамаа, Глухов) — 36:09