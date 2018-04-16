Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от второго поражения «Коламбусу»

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме второго гостевого поединка серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублем отличился Кэм Эткинсон, по одной шайбе забросили Джош Андерсон и Зак Веренски, а победную в овертайме забросил Мэтт Калверт. У «Вашингтона» дубль оформил Александр Овечкин, по одной на счету Джея Бигла и Ти Джей Оши.

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Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Сергей Бобровский отразил 54 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу «Блю Джекетс». Следующий матч пройдет в Коламбусе 18 апреля.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 2-й матч

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:5 (2:1, 1:3, 1:0, 0:1)

1:0 — Бигл (Ержабек, Орпик) — 02:12

2:0 — Овечкин (Оши, Карлсон) — 13:26 (5х4)

2:1 — Эткинсон (Фолиньо) — 18:25

3:1 — Овечкин (Карлсон, Бэкстрем) — 24:09 (5х4)

3:2 — Андерсон (Джонс, Веренски) — 28:49

3:3 — Эткинсон (Джонс, Панарин) — 31:13 (4х5)

3:4 — Веренски (Панарин, Дженнер) — 38:52 (4х5)

4:4 — Оши (Бэкстрем, Карлсон) — 56:25 (5х4)

4:5 — Калверт (Андерсон, Веренски) — 72:22