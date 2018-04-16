«ПСЖ» сокрушил «Монако» и досрочно стал чемпионом Франции

«Пари Сент-Жермер» дома нанес сокрушительное поражение «Монако» в матче 33-го тура чемпионата Франции и досрочно стал чемпионом. Встреча завершилась со счетом 7:1, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубли оформили Джовани Ло Чельсо и Анхель Ди Мария. По одному мячу забили Эдинсон Кавани и Юлиан Дракслер, а также автогол на счету Радамеля Фалькао. Единственный мяч «монегасков» забил Рони Лопеш.

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«ПСЖ» оформил чемпионство за пять туров до конца чемпионата. «Монако» с 70-ю очками занимает второе место.

Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур

«ПСЖ» (Париж) — «Монако» (Монако) — 7:1

Голы: 1:0 — Ло Чельсо, 14; 2:0 — Кавани, 17; 3:0 — Ди Мария, 20; 4:0 — Ло Чельсо, 27; 4:1 — Лопеш, 38; 5:1 — Ди Мария, 58; 6:1 — Фалькао (авт), 76; 7:1 — Дракслер, 86