«Реал» обыграл «Малагу» и вернулся на третье место в чемпионате Испании

«Малага» на своем поле уступила «Реалу» в матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей голами отличились Иско и Каземиро. За «Малагу» единственный гол смог забить Диего Ролан в концовке матча.

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«Реал» с 67 очками опередил «Валенсию» и вернулся на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Малага» занимает 20-ю строчку таблицы с 17 баллами.

Испания — Примера. 32-й тур

Малага (Малага) — Реал Мадрид (Мадрид) — 1:2

Голы: 0:1 – Иско – 29, 0:2 – Каземиро – 63, 1:2 – Ролан – 90+3