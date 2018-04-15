«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии

«Манчестер Юнайтед» на своем поле потерпел поражение от «Вест Бромвич Альбион» в матче 34-го тура чемпионата Англии со счетом 0:1. Об этом сообщает ТАСС.

Единственный гол в матче на свой счет записал Джей Родригес, который отличился на 73-й минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» потерял даже шансы выйти на первое место в турнирной таблице с 74 очками, а «Манчестер Сити» (87) за пять туров до конца турнира досрочно оформил чемпионство.

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Англия — Премьер-лига. 34-й тур

Манчестер Юнайтед (Манчестер) — Вест Бромвич Альбион (Вест Бромвич) — 0 : 1

Голы: 0:1 – Родригес – 73