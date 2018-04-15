Объявлен состав вратарской бригады на чешский этап Евротура

Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав вратарской бригады на этап Евротура, который состоится в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

В заявку сборной России вошли Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин и Иван Бочаров.

«Вратарская бригада на третий этап Евротура, Чешские хоккейные игры: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров. Скоро будет назван и остальной состав», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

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Остальной состав будет объявлен позднее.

Этап Евротура в Чехии пройдет с 19 по 22 апреля.

Ранее сообщалось, что нападающий «Далласа» Александр Радулов вызван на сбор перед чемпионатом мира, который пройдет в Дании.