Объявлен состав вратарской бригады на чешский этап Евротура
Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав вратарской бригады на этап Евротура, который состоится в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.
В заявку сборной России вошли Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин и Иван Бочаров.
«Вратарская бригада на третий этап Евротура, Чешские хоккейные игры: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров. Скоро будет назван и остальной состав», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.
Остальной состав будет объявлен позднее.
Этап Евротура в Чехии пройдет с 19 по 22 апреля.
Ранее сообщалось, что нападающий «Далласа» Александр Радулов вызван на сбор перед чемпионатом мира, который пройдет в Дании.
⚡Вратарская бригада на третий этап Евротура, Чешские хоккейные игры: Кошечкин, Шестеркин, Бочаров. Скоро будет назван и остальной состав.#россиявмоемсердце #redmachine #краснаямашина #RedMachineHockeyDevelopmentProgram #НациональнаяПрограммаПодготовкиХоккеистов #НППХ— Хоккей России (@russiahockey) 15 апреля 2018 г.