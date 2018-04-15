Объявлен состав вратарской бригады на чешский этап Евротура

Василий Кошечкин здорово отыграл на Кубке Первого канала РИА Новости

Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав вратарской бригады на этап Евротура, который состоится в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

В заявку сборной России вошли Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин и Иван Бочаров.

«Вратарская бригада на третий этап Евротура, Чешские хоккейные игры: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров. Скоро будет назван и остальной состав», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

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Остальной состав будет объявлен позднее.

Этап Евротура в Чехии пройдет с 19 по 22 апреля.

Ранее сообщалось, что нападающий «Далласа» Александр Радулов вызван на сбор перед чемпионатом мира, который пройдет в Дании.