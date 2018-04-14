Тихонов назвал WADA пиратами XXI века

Член Правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал коррупционный скандал в Международном союзе биатлонистов (IBU). Об этом сообщает «Советский спорт».

«Происходящие обыски в IBU с изъятием документов и компьютеров должны заставить задуматься остальные международные федерации по видам спорта.

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Думаю, что следующими жертвами атак Международного антидонингового агентства (WADA) будут главы Объединенного мира борьбы Ненад Лалович и Международной лыжной федерации Джанфранко Каспер. Эти руководители так же, как и Бессеберг, выступали против WADA, против их беззаконных действий.

Я абсолютно согласен и с Лаловичем, и с Каспером, и с Бессебергом, потому что WADA — это натуральные пираты XXI века, убивающие спорт и его привлекательность своими действиями», — написал Тихонов в блоге на своем официальном сайте.

Он отметил, что цель Международного агентства — не борьба с допингом, а расширение влияния и собственного бюджета и манипуляции спортивными результатами через сфабрикованные обвинения.

«Нужно хорошенько проверить финансовую деятельность самого WADA, которое пытается объединить в своих руках функции следователя, прокурора, судьи и палача.

Обращаюсь ко всем президентам международных федераций по видам спорта и главам национальных олимпийских комитетов с просьбой объединиться против этого монстра и прекратить беспредел со стороны WADA», — добавил Тихонов.

Ранее сообщалось, что глава мирового биатлона покинет совет WADA.