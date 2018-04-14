СМИ: арбитры смогут останавливать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует разрешить арбитрам останавливать матчи чемпионата мира 2018 года в случае проявления расизма. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, на матчах мирового первенства будут присутствовать специальные наблюдатели, призванные следить за проявлениями различного рода дискриминаций. Судьи будут иметь право на приостановку и перенос матчей по причине расовой дискриминации со стороны болельщиков.

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Свою работу наблюдатели начнут уже с матча-открытия, в котором 14 июня встретятся сборные России и Саудовской Аравии на стадионе «Лужники».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обвинил фотографа Reuters, рассказавшего о расизме на игре с «Арсеналом», в клевете‍.