Немецкий журналист анонсировал новую волну допинг-скандала о российском спорте

Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал новую волну информации, связанной с нарушением антидопинговых правил российскими спортсменами, сообщает «Советский спорт».

«Еще не многие осознали это: о российском скандале появится намного больше информации. Это будет иметь огромные последствия.

Масштаб допинга в России на протяжении нескольких лет: девять тысяч положительных допинг-проб, около 4,5 тысяч спортсменов расследуются в 60 международных федерациях. Ожидается огромное количество дисквалификаций», — написал Зеппельт в твиттере.

Ранее сообщалось, что президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года.

