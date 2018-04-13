Паралимпийская чемпионка Лысова выиграла суд у немецкой газеты по делу о клевете

Шестикратная чемпионка Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне Михалина Лысова выиграла суд у немецкого издания Bild по делу о клевета, сообщает ТАСС.

Перед стартом Игр-2018 газета опубликовала материал о россиянке под заголовком «Скандал на Паралимпиаде. Русская спортсменка, принимающая допинг, может поехать в Пхенчхан».

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Bild отказалась удалить статью после требования Лысовой, поэтому спортсменка подала иск в окружной суд Гамбурга.

«Тот факт, что газета Bild в своей статье, о которой идет речь, назвала госпожу Лысову «русской, принимающей допинг», является нарушением прав госпожи Лысовой. В связи с этим газете Bild запрещено в дальнейшем называть госпожу Лысову «русской, принимающей допинг» и предписано удалить порочащую ее статью с сайта издания», — говорится в решении суда.

На Паралимпиаде в Пхенчхане Лысова завоевала две серебряные и одну бронзовую награды в лыжных гонках, а также два золота и одно серебро в биатлоне.