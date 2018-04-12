ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и выбыл из розыгрыша Лиги Европы

Московский ЦСКА на своем поле упустил победу над лондонским «Арсеналом» в ответном матче четвертьфинале Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщает «Советский спорт».

В составе красно-синих авторами голов стали Федор Чалов и Кирилл Набабкин.

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Ответные мячи у «канониров» забили Дэнни Уэлбек и Аарон Рэмси, сравнявший счет в конце встречи.

Первый матч между ЦСКА и «Арсеналом» завершилась победой английского клуба со счетом 4:1. По сумме двух встреч — 6:3 — в полуфинал Лиги Европы прошли подопечные Арсена Венгера.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

ЦСКА (Москва, Россия) — «Арсенал» (Лондон, Англия) — 2:2

Голы: 1:0 — Чалов — 39, 2:0 — Набабкин — 50, 2:1 — Уэлбек 75, 2:2 — Рэмси — 92