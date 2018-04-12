Губерниев о расследовании: на кону вопрос существования биатлона в России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале в Международном союзе биатлонистов (IBU). Слова эксперта приводит «Чемпионат».

«Как только IBU и глава союза Андрес Бессеберг приняли решение, что этап Кубка мира пройдет в Тюмени, стало понятно, что ситуация будет накаляться. Потому что скоро выборы руководителя этой организации.

Реклама

Антироссийская партия очень сильна. Как только активизировался кудрявый Григорий Родченков (информатор WADA — «Газета.Ru»), было ясно, что — это не спроста. Пошли обыски, ясно, что продажи телеправ — дело второе. Все закручено на истории, связанной с россиянами», — заявил комментатор, добавив, что ситуация будет «нарастать как снежный ком».

«На кону вопрос существования биатлона в России. Ситуация может превратиться в ситуацию с легкой атлетикой. На Игры в Корее допустили четырех человек. Если предположить, что с остальными спортсменами будут проблемы, то мы можем вид спорта в стране потерять, как мы теряем легкую атлетику», — заключил журналист.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова заявила о том, Бессеберг поплатился за любовь к России.