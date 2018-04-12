Двух французских тренеров по легкой атлетике обвинили в домогательствах

Французские тренеры по легкой атлетике Паскаль Маша и Жискар Самба получили обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает газета «Известия».

Бегунья Эмма Удиу обвинила Маша в домогательствах, которые он якобы совершал во время молодежного чемпионата мира в Юджине в 2014 году. Сам тренер не признает своей вины и намерен подать встречный иск о клевете.

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Имя обвинителя Самбы в изнасиловании остается неизвестным.

На данный момент тренеры временно отстранены от работы. Дисциплинарная комиссия Федерации легкой атлетики Франции примет решение об их дисквалификации.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут пожаловалась на тренера Ренальда Кныша и обвинила его в насилии перед Играми-1972 в Мюнхене.