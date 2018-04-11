Новым тренером «Салавата Юлаева» назначен Цулыгин

Новым главным тренером уфимского «Салавата Юлаева» назначен Николай Цулыгин. Об этом сообщает ТАСС.

«Известный воспитанник уфимского хоккея Николай Цулыгин назначен главным тренером ХК «Салават Юлаев».

Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на один», — отметили в команде.

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В 2017 году Цулыгин был назначен ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда. 4 апреля уфимский клуб и финский специалист расторгли контракт, который был рассчитан еще на один год, по обоюдному согласию.

В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» уступил в четвертьфинале Кубка Гагарина челябинскому «Трактору» со счетом 3:4.