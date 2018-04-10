Россиянка Забелинская стала победительницей веломногодневки «Тур Тайланда»

Российская велосипедистка Ольга Забелинская выиграла многодневную гонку «Тур Таиланда». Об этом сообщает «Советский спорт».

По итогам трех соревновательных дней трехкратная олимпийская призерка Забелинская опередила своих соотечественниц Карину Касенову и Гульназ Бадыкову, которые заняли второе и третье места соответственно. Четвертое место заняла еще одна представительница России Елизавета Ошуркова.

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В командном зачете по итогам всей многодневки россиянки также заняли первое место.

Ранее сообщалось, что французские власти расследуют причины смерти бельгийского велогонщика Михаэля Голартса, скончавшегося после падения во время велогонки «Париж-Рубэ».