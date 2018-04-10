Чемпион мира по шахматам Карпов не подал заявку на участие в выборах главы ФИДЕ

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что на данный момент не пришел к окончательному решению относительно своего участия в выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Слова Карпова приводит газета «Известия».

«Понимаю, что до выборов президента ФИДЕ осталось не так много времени, но я пока не определился со своими планами», — сказал он.

Реклама

Ранее сообщалось, что президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки с поста президента действующего главу Кирсана Илюмжинова. Причиной данного требования стало нахождение Илюмжинова в санкционном списке США, из-за чего организация испытывает финансовые трудности.

За немедленную отставку нынешнего главы выступили 14 членов ФИДЕ, один человек проголосовал против. Также совет постановил как можно скорее закрыть московский офис организации.

Выборы главы ФИДЕ состоятся в сентябре 2018 года.