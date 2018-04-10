Российская шахматная федерация не определилась с кандидатом на пост главы ФИДЕ

Исполнительный директор Российской шахматной федерации (РШФ) Марк Глуховский не стал отвечать на вопрос о том, какого кандидата на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) выдвинет организация.

«Этот вопрос мы пока не комментируем», — цитирует Глуховского газета «Известия».

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Ранее сообщалось, что президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки с поста президента действующего главу Кирсана Илюмжинова. Причиной данного требования стало нахождение Илюмжинова в санкционном списке США, из-за чего организация испытывает финансовые трудности.

За немедленную отставку нынешнего главы выступили 14 членов ФИДЕ, один человек проголосовал против. Также совет постановил как можно скорее закрыть московский офис организации.

Выборы главы ФИДЕ состоятся в сентябре 2018 года.