Белый дом посоветовал фанатам «дважды подумать» о поездке в Россию на ЧМ-2018

Неназванный представитель Белого дома посоветовал болельщикам из США и Великобритании хорошо подумать, прежде чем отправиться в Россию на чемпионат мира 2018 года по футболу, сообщает «Советский спорт».

«Если вы столкнетесь с какими-то трудностями там, у нас просто не будет средств. С людьми происходят несчастные случаи. Они заболевают, и их нужно вывозить. Мы не утверждаем, что там произойдут какие-то крупные инциденты, но речь идет об этих вопросах в целом», — цитирует представителя Белого дома The Guardian.

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Он отметил, что США старается работать с Россией по вопросам безопасности, однако совместным действиям по борьбе с терроризмом мешает высылка американских и британских дипломатов.

«Для Великобритании, я считаю, это большая проблема. Великобритания — великая спортивная нация, она серьезно относится к футболу. Британские футбольные болельщики появляются повсюду. Может ли ваше посольство обеспечить их безопасность или они будут вынуждены передать часть регулярной консульской поддержки другим?» — сказал представитель Белого дома.

Ранее бывший защитник «Арсенала» и сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл прокомментировал негативное отношение английских СМИ в отношении России перед началом чемпионата мира — 2018.