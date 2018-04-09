Защитник «Колорадо» Задоров побил рекорд Овечкина
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров занял первое место по количеству силовых приемов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
В 77 матчах сезона-2017/18 россиянин исполнил 278 приемов. Вторым стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич (254 силовых приема), третье место занял форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Крис Вагнер (253).
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Задоров побил российский рекорд НХЛ, установленный капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным с сезоне-2014/15 (264).
Ранее сообщалось, что Овечкин стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», вручаемой за самое большое количество заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.