Защитник «Колорадо» Задоров побил рекорд Овечкина

Никита Задоров не планирует покидать НХЛ после трех лет выступлений за аутсайдеров Официальный сайт НХЛ

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров занял первое место по количеству силовых приемов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

В 77 матчах сезона-2017/18 россиянин исполнил 278 приемов. Вторым стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич (254 силовых приема), третье место занял форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Крис Вагнер (253).

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Задоров побил российский рекорд НХЛ, установленный капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным с сезоне-2014/15 (264).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», вручаемой за самое большое количество заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.