Российский теннисист Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 48-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает «Советский спорт».
В первой десятке изменений не произошло. Лидирует в рейтинге испанец Рафаэль Надаль. Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер, третье — хорват Марин Чилич.
Ранее Медведев обыграл австрийца Себастьяна Офнера во встрече в рамках первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса.
Рейтинг ATP. 9 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670.
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4985.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925.
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4470.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665.
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390.
9 (9). Джон Иснер (США) — 3125.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110…
35 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1378...
40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1255...
48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 984...