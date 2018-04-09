Кудрявцева и Среботник выиграли теннисный турнир в Чарльстоне в парном разряде

Россиянка Алла Кудрявцева и спортсменка из Словении Катарина Среботник выиграли теннисный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне в парном разряде. Об этом сообщает ТАСС.

В финале Кудрявцева и Среботник в двух сетах обыграли словенку Андреа Клепач и испанку Марию Хосе Мартинес Санчес со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

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Призовой фонд турнира составил $800 тыс.

30-летняя Кудрявцева завоевала девятый в карьере трофей WTA в парном разряде, 37-летняя Среботник стала обладательницей 38-го трофея.

Теннис. Чарльстон. Парный разряд. Финал

Алла Кудрявцева (Россия)/Катарина Среботник (Словения) — Андреа Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес (Испания) — 6:3, 6:3