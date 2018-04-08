«Бруклин» с Мозговыми разгромил «Чикаго» в матче НБА

«Бруклин Нетс» на выезде одержал разгромную победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 124:96 в пользу гостей, сообщает «Советский спорт».

Лучшим игроком матча стал форвард «Бруклина» Куинси Эйси, который записал на свой счет 21 балл.

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В составе «Чикаго» самым результативным стал Шон Килпатрик, набравший 20 очков.

Российский центровой гостей Тимофей Мозгов провел семь минут, сумев набрать пять очков, совершить пять подборов и сделать один блокшот.

НБА. Регулярный чемпионат

«Чикаго Буллз» (Чикаго) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28)

«Чикаго Буллз»: Килпатрик — 20, Портис — 18, Холидей — 15, Фелисио — 14, Грант — 13, Пэйн — 8, Нваба — 6, Ашик — 2, Данн, Лопес, Валентайн, Вонле, Маркканен, Арчидиаконоу, Ципсер, Блэкени, Лавин

«Бруклин Нетс»: Эйси — 21, Краббе — 20, Харрис — 16, ЛеВерт — 13, Расселл — 12, Каннингем — 9, Аллен — 9, Холлис-Джефферсон — 8, Динуайдди — 8, Мозгов — 5, Стаускас — 3, Уэбб III, Окафор, Лин, Кэрролл, Дойл, Уайтхед