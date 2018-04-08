«Филадельфия» разгромила «Рейнджерс» в матче НХЛ и вышла в плей-офф

«Филадельфия Флайерз» на своем льду одержал разгромную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0, сообщает ТАСС.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий и капитан команды Клод Жиру. Еще по одному голу на свой счет записали российский защитник Иван Проворов и Михаэль Раффль.

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Таким образом, «Филадельфия» обеспечила себе выход в плей-офф, став последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

1:0 — Проворов (Кутюрье, Ворачек) — 06:34 (6x5),

2:0 — Жиру (Кутюрье, Гостисбер) — 32:24 (5x4),

3:0 — Раффль (Гудас, Мэннинг) — 37:53,

4:0 — Жиру (Раффль) — 37:59,

5:0 — Жиру (Санхайм) — 50:11