Тульский «Арсенал» одержал победу над «Уфой» в матче РФПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» на домашнем поле обыграли «Уфу» в матче чемпионата России со счетом 2:1. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубль на свой счет записал Игорь Горбатенко. У «Уфы» единственный гол смог забить Дмитрий Стоцкий.

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На данный момент «Арсенал» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Уфа» располагается на седьмой строчке рейтинга.

Россия — Премьер-Лига. 25-й тур

Арсенал (Тула) — Уфа (Уфа) — 2:1

Голы: 1:0 – Горбатенко – 2, 1:1 – Стоцкий – 16, 2:1 – Горбатенко – 72

Ранее «Зенит» на домашнем поле потерпел поражение от «Краснодара» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.