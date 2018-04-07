Российские теннисисты проиграли матч за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса

Российский теннисист Евгений Донской проиграл австрийцу Юргена Мельцера в матче первой евро-африканской группы Кубка Дэвиса. Спортсмен потерпел поражение в трех партиях со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Об этом сообщает ТАСС.

В последнем гейме Донской не сумел реализовать двойной брейк-пойнт. Встреча длилась 1 час 50 минут.

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Россиянин выполнил 8 эйсов и использовал 1 брейк-пойнт из 5. Мельцер исполнил семь подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из 6.

Итоговый счет в матче Россия — Австрия составил 1-3. Сборная Россия не смогла пробиться в плей-офф Мировой группы.

Теннис. Кубок Дэвиса. Группа 1 — Европа/Африка 2018. 2-й раунд

Евгений Донской — Юрген Мельцер — 3:6; 6:3; 3:6

Ранее австрийцы Юрген Мельцер и Филипп Освальд обыграли россиян Карена Хачанова и Андрея Рублева в парном матче второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса.