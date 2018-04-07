«Ахмат» забил самый быстрый мяч в нынешнем сезоне чемпионата России

Нападающий грозненского «Ахмата» Магомед Митришев стал автором самого быстрого мяча в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает ТАСС.

Митришев отличился на 17-й секунде гостевой встречи с казанским «Рубином» в 25-м туре.

Предыдущее достижение сезоне-2017/18 было установлено полузащитником «Амкара» Михаилом Гащенковым. В матче 10-го тура против московского «Локомотива» он забил мяч на 47-й секунде.

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Самый быстрый мяч в истории РФПЛ забил Эммануэль Эменике. 21 июля 2012 года в первом туре нападающий «Спартака» отличился в ворота «Алании» на 10-й секунде.

Матч «Рубина» и «Амкара» продолжается. На данный момент в Казани перерыв, счет 1:0 в пользу гостей.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию поединка.