Во Франции скончался 18-летний футболист

Во Франции скончался 18-летний защитник команды «Гавр» Самба Диоп. Об этом сообщает ТАСС.



«Это ужасный момент для всех членов клуба, от футбольной школы до игроков и тренеров главной команды.



«Гавр» выражает глубокие соболезнования семье Самбы», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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18-летний сенегальский игрок был обнаружен без сознания в доме своих родителей в субботу утром. Причины трагедии не сообщаются.

Отмечается, что футболист не имел медицинских ограничений и тренировался в обычном режиме.



В нынешнем сезоне Диоп провел 21 матч за резервную команду «Гавра».



Ранее в марте скончались 18-летний игрок французского «Тура» Томас Родригес и 31-летний капитан итальянской «Фиорентины» Давиде Астори.