Депутат Свищев оценил разрешение МВД проносить наркотические вещества на ЧМ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал решение Министерства внутренних дел разрешить иностранным болельщикам проносить на стадионы ЧМ-2018 наркотические и и психотропные вещества при соответствующем рецепте от врача. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Страны Запада, развернувшие тотальную информационную войну против России, в очередной раз оказываются повержены, на этот раз демократичным решением наших правоохранителей. МВД и организаторы чемпионата делают все, чтобы пребывание болельщиков на матчах соревнований было максимально комфортным», — сказал Свищев.

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Он отметил, что страны Европы и США в очередной раз вынуждены видеть, что Россия — не закрытая и угнетающая всех на свете страна, а демократичное, свободолюбивое государство.

«Уверен, иностранные болельщики это увидят и вернутся в свои страны с тем самым когнитивным диссонансом и поймут, что их пресса и власти просто собирают сплетни о нашей стране.

В отличие от Европы у нас разрешено все, но в рамках действующего российского законодательства», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что МВД официально разрешило проносить наркотические вещества на матчи ЧМ-2018.