Футболист «Динамо» Шунин и модель Григорьева объявили о помолвке
Капитан московского «Динамо» Антон Шунин и модель Екатерина Григорьева объявили о помолвке. Об \этом сообщает «Советский спорт».
Модель опубликовала фото с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце своей руки.
«Да», — подписала модель данную фотографию в своем инстаграме.
Отмечается, что роман пары начался в 2016 году. До Григорьевой Шунин некоторое время имел отношения с бывшей возлюбленной рэп-исполнителя Тимати Аленой Шишковой.
Для будущих молодоженов этот брак станет вторым. У футболиста также имеется сын от первого брака. Григорьева была замужем за военнослужащим, однако меньше чем через год пара рассталась.
Ранее футболист московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поздравил с днем рождения Шунина и игрока «Краснодара» Романа Шишкина.