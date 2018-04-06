Футболист «Динамо» Шунин и модель Григорьева объявили о помолвке

Капитан московского «Динамо» Антон Шунин и модель Екатерина Григорьева объявили о помолвке. Об \этом сообщает «Советский спорт».

Модель опубликовала фото с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце своей руки.

«Да», — подписала модель данную фотографию в своем инстаграме.

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Отмечается, что роман пары начался в 2016 году. До Григорьевой Шунин некоторое время имел отношения с бывшей возлюбленной рэп-исполнителя Тимати Аленой Шишковой.

Для будущих молодоженов этот брак станет вторым. У футболиста также имеется сын от первого брака. Григорьева была замужем за военнослужащим, однако меньше чем через год пара рассталась.

Ранее футболист московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков поздравил с днем рождения Шунина и игрока «Краснодара» Романа Шишкина.