Российская теннисистка Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA

Россиянка Дарья Касаткина проиграла представительнице Германии Юлии Гергес со счетом 4:6, 3:6 в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в американском Чарльстоне. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянка допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. Гергес оформила девять подач навылет и три реализованных брейк-пойнта.

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Касаткина не сумела защитить свой титул, который она завоевала в Чарльстоне в прошлом году.

В полуфинале немецкая спортсменка сыграет с победительницей пары Анастасия Севастова (Латвия) — Кристина Плишкова (Чехия), который также состоится 6 апреля.

Теннис. Чарльстон 2018. 1/4 финала

Юлия Гергес — Дарья Касаткина — 6:4 ; 6:3

Ранее российская теннисистка Елена Веснина не смогла выйти в четвертый круг турнира в американском Чарльстоне.