Бьорндален назвал Бьорген величайшей спортсменкой и легендой норвежского спорта

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение завершить спортивную карьеру восьмикратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам соотечественницы Марит Бьорген. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Без сомнений, Марит — величайшая норвежская спортсменка. Потрясает воображение то, что она сделала. Она — легенда норвежского спорта.

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Наверное, она приняла это решение давным-давно. У нее есть семья, теперь она будет проводить больше времени с ними. Думаю, что для нее это очень важно, так как она мама», — цитирует Бьорндалена Nettavisen.

Сам Бьорндален также являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом тоже принял решение завершить карьеру.

Ранее сообщалось, что Бьорген завершит карьеру по окончании сезона.