Поветкин назначен претендентом на титул чемпионат Всемирной боксерской ассоциации

Российский боксер Александр Поветкин официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, передает ТАСС.

«Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа.

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Срок на организацию поединка — 150 дней с сегодняшнего дня, 30 дней на переговоры, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем боксировать до Саши», — написал Рябинский на своей странице в твиттере.

В настоящее время титул чемпиона принадлежит британцу Энтоши Джошуа.

Ранее Поветкин на турнире в Кардиффе победил британца Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA.