Поветкин назначен претендентом на титул чемпионат Всемирной боксерской ассоциации
Российский боксер Александр Поветкин официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Об этом сообщил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, передает ТАСС.
«Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа.
Срок на организацию поединка — 150 дней с сегодняшнего дня, 30 дней на переговоры, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем боксировать до Саши», — написал Рябинский на своей странице в твиттере.
В настоящее время титул чемпиона принадлежит британцу Энтоши Джошуа.
Ранее Поветкин на турнире в Кардиффе победил британца Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA.
Внимание!— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 6 апреля 2018 г.
Сегодня Поветкин назначен обязательный претендентом к Джошуа по WBA!!!
Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа НЕ имеет права ни с кем драться до Саши!!! 30 дней на переговоры.!