«Атлетико» обыграл «Спортинг» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
Мадридский «Атлетико» одержал победу над лиссабонским «Спортингом» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в столице Испании на арене «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Коке и Антуан Гризманн.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответный поединок пройдет 12 апреля на стадионе «Жозе Алваладе» в португальской столице.
Ранее гол Эмиля Форсберга принес «Лейпцигу» победу над «Марселем» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
«Атлетико» (Испания, Мадрид) — «Спортинг» (Португалия, Лиссабон) — 2:0
Голы: 1:0 — Коке, 1; 2:0 — Гризманн, 40