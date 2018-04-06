Гол Форсберга принес «Лейпцигу» победу над «Марселем» в 1/4 финала Лиги Европы
Немецкий «РБ Лейпциг» обыграл французский «Марсель» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая на арене «Ред Булл» в Лейпциге, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч забил нападающий Эмиль Форсберг.
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Ответный матч пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе 12 апреля.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч
«РБ Лейпциг» (Германия, Лейпциг) — «Марсель» (Франция, Марсель) — 1:0
Голы: 1:0 — Форсберг, 45+1