Определился первый финалист Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» на выезде одержал победу над челябинским «Трактором» в четвертом матче серии плей-офф финала Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе победителей дубль оформил Антон Ландер, еще одну шайбу забросил Михаил Глухов.

Реклама

У хозяев единственным голом отметился Рихард Йюнге.

Счет в серии стал 4-0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Таким образом, «Ак Барс» стал первым финалистом Кубка Гагарина.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Восток. 4-й матч

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 — Глухов (Глинкин, Свитов) — 14:08,

1:1 — Йюнге (Черников, Шипин) — 24:50,

1:2 — Ландер (Азеведу) — 32:01,

1:3 — Ландер (Азеведу, Лукоянов) — 59:59 (en)