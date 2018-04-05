Исинбаева назвала своего сына Добрыней Никитичем
Олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева сообщила о крещении своего сына, передает «Советский спорт». Ребенок был крещен в Монако.
Спортсменка дала ему имя Добрыня.
«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», — написала Исинбаева в своем инстаграме.
35-летняя россиянка родила сына 13 февраля 2018 года. Отцом ребенка стал ее муж Никита Петинов, который является мастером спорта по метанию копья.
У пары уже имеется дочь трехлетняя дочь Ева.
Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто.�� На себя практически не остаётся времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!�� Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день. �� И раз уж мне это удалось, то и время на себя любимую нашлось: погулять и примерить обновочку от @geomajewelry. Приятно, что были учтены все мои желания и капризы по созданию этого чудесного украшения!�� Ну, я побежала, у меня всего один час, чтобы всё успеть! ����✊�� #мамадвоихдетей #люблюсебя