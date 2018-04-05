Исинбаева назвала своего сына Добрыней Никитичем

Олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева сообщила о крещении своего сына, передает «Советский спорт». Ребенок был крещен в Монако.

Спортсменка дала ему имя Добрыня.

«Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы — герои! Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день», — написала Исинбаева в своем инстаграме.

Реклама

35-летняя россиянка родила сына 13 февраля 2018 года. Отцом ребенка стал ее муж Никита Петинов, который является мастером спорта по метанию копья.

У пары уже имеется дочь трехлетняя дочь Ева.