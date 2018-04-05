Скелетонист Третьяков: у меня хотели отобрать золото Сочи без причины

Скелетонист Александр Третьяков рассказал об эмоциях после известия о своей пожизненной дисквалификации за якобы имевшие место допинговые махинации на Олимпиаде в Сочи — 2014. Слова спортсмена приводит Sport24.

«Мы были в Ванкувере, у нас была глубокая ночь, я спал. И тут начались звонки, десятки звонков. В принципе я сразу все понял. Но сказать, что я был шокирован — не сказать ничего.

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Поняли: нужно начинать готовиться к суду. Готов ли был отдать медаль? Скорее всего, нет. Это же не укладывается в голове: у нас просто так хотели отнять честно завоеванные награды. Без каких-либо реальных причин», — рассказал скелетонист.

Третьяков был не допущен до Игр в Пхенчхане из-за обвинений в допинговых махинациях в Сочи-2014, где он завоевал золотую медаль. Впоследствии спортсмен был оправдан Спортивным арбитражным судом (CAS), однако Международный олимпийский комитет (МОК) не выслал ему приглашения в Пхенчхан-2018.

Ранее Третьяков рассказал, как иностранные спортсмены отреагировали на то, что его лишили золотой медали.