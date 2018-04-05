Бывший муж Корбут прокомментировал новости об ее изнасиловании тренером

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Корбут РИА Новости

Бывший муж четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ольги Корбут музыкант Леонид Борткевич прокомментировал известия об изнасиловании экс-супруги ее тренером Ренальдом Кнышем.

«Думаю, что у Ольги просто накипело за всю жизнь. И потом — это все было, есть документы, есть прокурор, к которому мы ходили, но тогда замяли это дело.

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Я-то хорошо знаю Кныша, он врет на каждом шагу. Но он старый человек, и ему не хочется в конце жизни в тюрьму сесть», — отметил Борткевич в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Также музыкант отметил, что Корбут сама жалеет о своем признании в изнасиловании, однако больше не могла терпеть.

Ранее сам Кныш прокомментировал обвинения в изнасиловании своей подопечной в 17-летнем возрасте.

По словам Корбут, инцидент произошел накануне летних Олимпийских игр в Мюнхене — 1972, на которых она завоевала три золотых медали.