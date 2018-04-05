Бывший муж Корбут прокомментировал новости об ее изнасиловании тренером

Бывший муж четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ольги Корбут музыкант Леонид Борткевич прокомментировал известия об изнасиловании экс-супруги ее тренером Ренальдом Кнышем.

«Думаю, что у Ольги просто накипело за всю жизнь. И потом — это все было, есть документы, есть прокурор, к которому мы ходили, но тогда замяли это дело.

Реклама

Я-то хорошо знаю Кныша, он врет на каждом шагу. Но он старый человек, и ему не хочется в конце жизни в тюрьму сесть», — отметил Борткевич в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Также музыкант отметил, что Корбут сама жалеет о своем признании в изнасиловании, однако больше не могла терпеть.

Ранее сам Кныш прокомментировал обвинения в изнасиловании своей подопечной в 17-летнем возрасте.

По словам Корбут, инцидент произошел накануне летних Олимпийских игр в Мюнхене — 1972, на которых она завоевала три золотых медали.