Экс-игрок ЦСКА: у армейцев защита и вратарь те же, что 12 лет назад

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Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением о первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — ЦСКА. Слова экс-футболиста приводит «Советский спорт».

«С тех пор, как я играл против «Арсенала» в 2006 году, команда полностью изменилась. Разве что вечный главный тренер Арсен Венгер на скамейке… А у ЦСКА защита и вратарь те же, и сплоченность сейчас в команде такая же, как 12 лет назад. Надеюсь, все будет хорошо», — заявил эксперт.

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Также Рахимич отметил, что армейцам нельзя увлекаться игрой в обороне, поскольку у лондонцев «сильный перекос в сторону атаки, а вот сзади имеются уязвимые места, которые надо использовать».

Кроме того, экс-полузащитник подчеркнул, что предстоящая встреча — шанс для Александра Головина проявить себя и привлечь внимание европейского топ-клуба:

«Большое значение игра имеет для Саши Головина. Если он хочет в Европу, то надо проявлять себя именно в таких играх. За ним в четверг будет наблюдать огромная аудитория».

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан.