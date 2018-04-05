Стал известен лучший биатлонист России

Лидеры мужской и женской команд России по биатлону Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.

Согласно информации официального сайта СБР, Шипулин набрал 1658 очков в сезоне и стал лучшим биатлонистом страны в пятый раз подряд. В общем зачете Кубка мира россиянин стал третьим после француза Мартена Фуркада и норвежца Йоханнеса Бё.

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Юрлова-Перхт с 1480 очками заняла первое место среди соотечественниц во второй раз в карьере. В общем зачете Кубка мира она стала 13-й.

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