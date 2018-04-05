РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин призвал фанатов московского ЦСКА не поддаваться на провокации англичан во время матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», сообщает ТАСС.

«Болельщики должны достойно себя вести, не лезть на рожон, не провоцировать на конфликты. Они должны беспокоиться о себе: если у них будут проблемы, в таких случаях их тяжело будет выручить», — сказал чиновник.

Реклама

Также Маркин отметил, что «если люди поехали на футбол, то они должны идти именно смотреть матч, а не выяснять отношения или разминаться в боях. Тренироваться надо в спортивных залах, а не за границей».

Встреча «Арсенал» — ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Начало матча запланировано на 22:05 мск.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее мнением о матче поделился футбольный агент Дмитрий Селюк.