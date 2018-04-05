Два очка Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Чикаго»

«Сент-Луис Блюз» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Андреас Мартинсен, Блейк Хиллман, Алекс Дебринкэт и Данкан Кит. У хозяев шайбы забросили Роберт Бортуццо, Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко, на счету которого также передача.

Реклама

Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов также отдал голевой пас.

Ранее Тарасенко набрал 350-е очко в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис Блюз» (США, Сент-Луис) — «Чикаго Блэкхоукс» (США, Чикаго)— 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)